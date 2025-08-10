Palmeiras x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo, 10, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Alviverde volta a campo em casa para tentar virar a chave e conquistar três pontos importantes contra a equipe cearense.

No G-4 da competição, essa partida é uma oportunidade para o Palmeiras se aproximar dos líderes. Já o Ceará busca se aproximar da primeira parte da tabela.

No histórico do confronto, os clubes se enfrentaram 35 vezes, com 21 vitórias do Palmeiras, 10 empates e apenas quatro triunfos do Ceará. Jogando em casa, o Alviverde venceu 14 de 18 partidas contra o Vozão. O último duelo ocorreu em maio deste ano, pela Copa do Brasil, quando o Palmeiras venceu por 3 a 0 e eliminou o rival.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Téc.: Abel Ferreira.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Diego; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. Téc.: Leo Condé.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Ceará hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre o Palmeiras e Ceará terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Ceará hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.