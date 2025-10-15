Esporte

Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e histórico do duelo

Nos jogos em casa, o Verdão tem um retrospecto bastante favorito diante do adversário

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14h07.

O líder Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para se consolidar na ponta da tabela do Brasileirão. Vai encarar o Bragantino, nono colocado.

O duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino já aconteceu 59 vezes ao longo da história, com ampla vantagem para o Verdão:

  • 33 vitórias do Palmeiras
  • 🤝 14 empates
  • 12 derrotas

🏟️ Jogos em casa (Allianz Parque):

  • Vitórias do Palmeiras: 21
  • Empates: 7
  • Derrotas: 2

🚗 Jogos fora de casa (Estádio do Bragantino):

  • Vitórias do Palmeiras: 12
  • Vitórias do Bragantino: 10
  • Empates: 7

📝 Ficha técnica do jogo

Palmeiras x Juventude
📅 28ª Rodada do Brasileirão
🕖 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)

👨‍⚖️ Arbitragem:

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Prováveis escalações

🟢 Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque

Juventude (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas)

