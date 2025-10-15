Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e histórico do duelo

Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14h07.
O líder Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para se consolidar na ponta da tabela do Brasileirão. Vai encarar o Bragantino, nono colocado.
O duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino já aconteceu 59 vezes ao longo da história, com ampla vantagem para o Verdão:
🏟️ Jogos em casa (Allianz Parque):
🚗 Jogos fora de casa (Estádio do Bragantino):
Palmeiras x Juventude
📅 28ª Rodada do Brasileirão
🕖 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
👨⚖️ Arbitragem:
Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque
Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas)