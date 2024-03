Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Paulista

O Palmeiras e o Botafogo-SP se enfrentam neste sábado, 9, às 18h, Arena Barueri, em São Paulo. A partida é válida pela 12º rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão do CazéTV e Paulistão Play.

O Palmeiras assegurou sua vaga nas quartas de final do Paulistão, mantendo-se invicto na competição estadual. Em sua última partida, empatou em 1 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi, com um gol marcado por Raphael Veiga. Liderando o Grupo B com 25 pontos, o Verdão também ocupa a primeira posição na classificação geral.

Por outro lado, o Botafogo encontra-se na lanterna do Grupo D, com 12 pontos, e já está sem chances de avançar para a próxima fase. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Guarani no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Botafogo-SP hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, às 18h , entre Palmeiras x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo no CazéTV e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Botafogo-SP

hoje?

Você pode assistir a partida online pelo CazéTV e Paulistão Play.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje

O jogo deste sábado, às 18h , entre Palmeiras x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo no CazéTV e Paulistão Play.

Como assistir o jogo do Palmeiras online hoje?

A partida será transmitida pelo CazéTV e Paulistão Play.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.