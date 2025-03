Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e o Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 1ª rodada do Brasileirão e terá transmissão ao vivo na TV Globo, Globoplay e Premiere.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras estreia em casa diante de sua torcida buscando iniciar bem a defesa do título. O Botafogo, por sua vez, tenta começar a competição com força total e espantar os fantasmas do segundo turno da última temporada, quando perdeu fôlego na disputa pelo título.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo Palmeiras x Botafogo hoje?

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.