Palmeiras x Bolívar: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa Libertadores

A partida entre Bolívar e Palmeiras acontece nesta quinta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O jogo é válido pela Copa Libertadores e será transmitido ao vivo no Paramount+.

O Palmeiras, atual campeão da competição, busca mais uma vitória para manter a liderança do grupo e avançar com confiança para a próxima fase. Já o Bolívar, conhecido por sua força em casa, tentará dificultar a vida do time paulista, aproveitando o fator altitude em La Paz.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bolívar x Palmeiras hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre **Bolívar e Palmeiras** terá transmissão ao vivo no **Paramount+**.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.