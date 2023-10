Palmeiras x Boca Juniors: onde assistir, escalações e horários do jogo pela Libertadores

Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores.

Na ânsia de chegar à final do campeonato, ambos os times chegam à partida de hoje com derrotas e o placar empatado. Mas, pelo histórico, o Boca Juniors busca manter a tradição: o Palmeiras nunca venceu o time argentino no mata-mata em uma Libertadores. E com a presença de Lucas Langoni de volta ao clube, um dos destaques da temporada, os argentinos tem grandes chances.

O Verdão, apesar de contar com a torcida de casa, precisa ficar atento: é preciso chegar a campo com sede de marcar logo no início. Abel Ferreira já declarou em entrevistas que a equipe do jogo de ida será a mesma para o jogo de volta. Se vencer, o Palmeiras fará história contra os argentinos e enfrentará o Internacional pela taça da Libertadores.

No jogo de ida, a partida terminou no 0 a 0, um empate sofrido para o Verdão, que segurou o jogo. Se o jogo de hoje terminar de novo em empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Escalações do Palmeiras contra o Boca Juniors

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony.

Escalações do Boca Juniors contra o Palmeiras

Romero; Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Equi Fernández e Fabra; Medina, Pol Fernández e Barco; Cavani e Merentiel.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Boca Juniors pela Libertadores hoje

O jogo desta quinta-feira, às 21h30 entre Palmeiras e Boca Juniors terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

