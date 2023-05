Palmeiras x Barcelona (EQU) hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no estádio Monumental de Barcelona, no Equador. A partida é válida pela terceira rodada do grupo C da Libertadores.

Após vitória no clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão, o Palmeiras visita o Barcelona no Equador para tentar assumir a liderança de seu grupo na Libertadores.

Com três pontos, o time de Abel Ferreira estreou com derrota e venceu o Cerro na última rodada. O alviverde paulista busca a segunda vitória. Em um grupo embolado, todos os clubes têm três pontos, a vitória nesta quarta é importante para encaminhar a classificação para a próxima fase.

Sem os lesionados Marcos Rocha e Bruno Tabata, o técnico português deve repetir os 11 titulares que jogaram o dérbi.