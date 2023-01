Palmeiras x América MG: onde assistir ao vivo e online a final da Copinha 2023

Palmeiras e América MG se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 15h30, no estádio Canindé, em São Paulo. A partida é válida pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após vencer o Goiás pela semifinal, o Palmeiras entra em campo como o favorito ao título. A equipe está invicta na competição e pode conseguir o bicampeonato. O Verdão aposta suas fichas no artilheiro da Copinha, Ruan Ribeiro, que marcou oito gols em oito jogos.

Já o América MG, que eliminou o Santos na semifinal, entra em campo buscando seu primeiro título. A equipe, além do Santos, eliminou o gigante São Paulo pela terceira fase e assim como o Palmeiras, está invicta.

Veja as campanhas das equipes na Copinha:

Palmeiras

Fase de grupos: 3 jogos e 3 vitórias, 7 gols marcados e 2 sofridos Segunda fase: Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa

Terceira fase: Palmeiras 4 x 0 Juazeirense

Oitavas de final: Mirassol 0 x 4 Palmeiras

Quartas de final: Palmeiras 5 x 0 Floresta

Semifinal: Palmeiras 2 x 1 Goiás

América MG

Fase de grupos: 3 jogos e 3 vitórias, 9 gols marcados e 2 sofridos

Segunda fase: América-MG 3 x 0 CSP

Terceira fase: São Paulo 1 x 3 América-MG

Oitavas de final: América-MG 1 x 0 Bragantino

Quartas de final: América-MG 3 x 0 Ituano

Semifinal: Santos 0 x 3 América-MG

Por que a final da Copinha 2023 será no Canindé?

A final, que inicialmente seria no Allianz Parque, foi adiada por conta da realização do dois shows do grupo Backstreet Boys nos dias 27 e 28 de janeiro. Devido a montagem do palco para as atrações, o estádio não poderia receber a partida.

Em coletiva de imprensa, Mauro Silva, vice-presidente da FPF, afirmou que o Canindé estaria pronto para receber a final em qualquer outro mando que não fosse o do Palmeiras.

"Como o Canindé estava "pronto" para receber a final caso ela tivesse qualquer outro mando que não fosse o do Palmeiras, a FPF logo definiu o estádio da Portuguesa como sede da decisão.", disse

Prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Henri, Talisca e Gustavo Mancha; Léo, Pedro Lima, David Kauã e Ruan Ribeiro; Kevin, Vitinho e Ednei.

América-MG: Cássio; Samuel, Jonathan, Júlio e Paulinho; Breno, Mateus Henrique e Theo; Luan Campos, Renato Marques e Adyson.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras x América MG hoje



A final da Copa São Paulo de Futebol Junior desta quarta-feira às 15h30 entre Palmeiras x América-MG terá transmissão ao vivo no SporTV, Rede Vida e TV Globo.

Onde assistir o jogo do Palmeiras x América MG online?

O jogo do Campeonato Paulista desta quarta-feira às 19h30 entre Ituano e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e YouTube.

LEIA TAMBÉM: