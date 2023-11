Palmeiras x América-MG: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no estádio Allianz-Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

Na última rodada, o Palmeiras mostrou resiliência ao buscar um empate com o Fortaleza mesmo jogando com um jogador a menos. Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe mantém-se na liderança do campeonato, dividindo a pontuação com o Flamengo. No âmbito do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ostenta uma impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas quando atua em casa, reforçando sua solidez como mandante na competição.

Por outro lado, o América-MG, já rebaixado, enfrentou uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo na última rodada. A equipe mineira atravessa um período desafiador, não conquistando vitórias em seus últimos nove jogos como visitante. Além disso, a defesa do América-MG enfrenta dificuldades, sofrendo gols em cada um dos últimos 14 confrontos, evidenciando uma vulnerabilidade defensiva que tem impactado seu desempenho recente.

Escalações do Palmeiras contra o América-MG

Weverton; Marcos Rocha, Naves e Murilo; Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Gustavo García; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Escalações do América-MG contra o Palmeiras

Jori; Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio e Marlon; Alê, Martínez e Kal; Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x América-MG pelo Brasileirão hoje

O jogo desta quarta-feira, 29, às 21h30 entre Palmeiras e América-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do Palmeiras online hoje?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?