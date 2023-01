Palmeiras vence América-MG por 2 x 1 e é campeão da Copa São Paulo pela segunda vez consecutiva

O Palmeiras repetiu a façanha de 2022 e conquistou novamente o título Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O bicampeonato da equipe alviverde veio já prorrogação do segundo tempo, em com gol de Patrick após uma cobrança de escanteio em que a bola que explodiu na marcação.

A jogador aproveitou a sobra e cabeceou para as redes, colocando o Palmeiras na liderança. O jogo estava empatado em 1 x 1 desde os 41 minutos do primeiro tempo.

A partida começou agitada e logo aos 18 anos o atacante e artilheiro da competição Ruan Ribeiro recebeu um cruzamento rasteiro de Vitinho e abriu o placar.

O empate do time mineiro veio em uma cobrança de pênalti, aos 41 minutos. Após o atacante Adyson aplicar uma caneta e ser derrubado dentro da área pelo lateral-esquerdo Léo, Renato Marques bateu no meio do gol e o goleiro do Palmeiras caiu para o canto direito.

A conquista em dois anos consecutivos tinha acontecido pela última vez entre os anos de 2013 e 2014, quando o Santos levantou a taça. A equipe alviverde chegou ao título com 100% de aproveitamento. Ao longo da competição, o Palmeiras marcou 30 gols e sofreu apenas quatro.