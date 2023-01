Palmeiras lança novo uniforme para temporada 2023; veja

O Palmeiras divulgou seu novo uniforme para a temporada 2023, nesta terça-feira, 24. O lançamento foi anunciado pelo Instagram da Puma, marca que desenvolveu a camisa, em parceira a página oficial do clube.

Com a hashtag #UmaAcademiaInspiraAOutra, a marca exaltou as famosas academias, times inesquecíveis da história do Palmeiras. O vídeo de divulgação contou com a presença de Ademir da Guia e Dudu Olegário, dois dos maiores ídolos do clube.

"#UmaAcademiaInspiraAOutra Nos anos 60, a arte da Primeira. Na década de 70, a solidez da Segunda. Bem-vindos à Terceira Academia! Estampada na sua fibra e na sua imponência. Imortalizada no manto!"

A camisa já deverá ser usada na próxima rodada do Paulistão, onde o Palmeiras visita o Ituano nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no estádio Novelli Junior, no interior de São Paulo. Segundo o site oficial do clube, o uniforme também deverá ser usado na final da Copa São Paulo de Futebol Junior, que também ocorre nesta quarta.

