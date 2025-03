Depois de 5 anos, Palmeiras e Corinthians voltam a disputar uma final do Campeonato Paulista. O jogo de ida acontece neste domingo, 16, no Allianz Parque, e a volta será na quinta-feira, 27, na Neo Química Arena. Em casa, os rivais possuem as maiores médias de público na temporada, e somam um mais de R$ 40 milhões em renda.

Nesta temporada, o Palmeiras levou mais de 196 mil pessoas para os 7 jogos que comandou no Allianz Parque, com uma média de 28.022 mil torcedores por partida, e uma renda de R$ 18.218.813,40 até o momento. Nesses quase 11 anos de estádio, o recorde de público do Verdão foi atingido justamente contra o rival Corinthians em 2023, quando 41.457 mil palmeirenses presenciaram a vitória do time por 2x1.

Do outro lado, o Timão atingiu recentemente um novo recorde de público contra o Santos: 48.169 mil pessoas. Mais de 400 mil torcedores já compareceram nas 10 partidas do Corinthians em casa - pelo Paulistão e pré-Libertadores - neste ano, uma média de 44.380 mil por jogo, acumulando uma renda de R$ 22,6 milhões.

Os ingressos para as arquibancadas ainda não foram anunciados, porém os bilhetes dos camarotes já estão disponíveis para compra. Por R$ 1500, o Fielzone, da Neo Química Arena, e o Fanzone, do Allianz Parque, oferecem uma vista privilegiada para o campo, com open bar e open food, música ao vivo e até um estúdio de tatuagem. Ambos os camarotes são administrados pela Soccer Hospitality, agência especializada na gestão de camarotes, que também tem camarotes no MorumBIS e Vila Belmiro.

“Seja na Neo Química Arena ou no Allianz Parque, sempre estamos trabalhando para que a experiência do público em nossos camarotes seja a melhor possível. Nossa missão é sempre proporcionar um ambiente que o torcedor possa aproveitar além dos 90 minutos de jogo”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Além do desempenho durante as partidas, os espaços e ativações nos estádios vem se provando cada vez mais fundamentais para atrair o público. A Neo Química Arena, por exemplo, possui uma unidade da academia RedFit e do famoso Bar do Zeca Pagodinho, além também de um espaço de coworking e o Museu do Povo, que conta a história do clube.

No Allianz Parque, um dos destaques fica para o Parque Mirante, um espaço de luxo que funciona como camarote para jogos e shows, e também pode ser alugado para confraternizações e casamentos. A alta gastronomia também marca presença no estádio. Atualmente, conta com o La Coppa, especializado em comida italiano, Nagairo, da culinária japonesa, e o Braza, com cardápio voltado para carnes nobres. Os espaços operam em dias de jogos e shows, mas também funcionam em dias sem eventos, o que impulsiona a movimentação de visitantes na arena.