Palmeiras alcança R$ 1 bilhão em receitas em 2024, após aprovação de balancete de outubro

O Palmeiras alcançou a marca histórica de R$ 1 bilhão em receitas em 2024, após a aprovação do balancete de outubro. Nos primeiros dez meses do ano, o clube registrou arrecadação de R$ 1,045 bilhão. Como ainda faltam os dados financeiros de novembro e dezembro, o total deve ser ainda maior, informou o site Globo Esporte.

Até outubro, o superávit acumulado é de R$ 191 milhões, superando em muito os R$ 4 milhões previstos no orçamento para o período. A arrecadação também ultrapassou os R$ 687 milhões projetados para os dez meses iniciais do ano.

Áreas como futebol profissional, gestão de jogos e marketing tiveram desempenhos acima das expectativas orçamentárias. Essa é a primeira vez que o Palmeiras atinge a marca de R$ 1 bilhão em receitas em um único ano.

O balancete de outubro registrou um superávit de R$ 65,8 milhões, revertendo a previsão de déficit de quase R$ 17 milhões para o mês. A principal diferença veio de rendas diversas, que somaram R$ 103 milhões — muito acima dos R$ 3,3 milhões estimados.

O crescimento foi impulsionado pelo acordo com a WTorre, que encerrou uma disputa jurídica sobre o Allianz Parque. O acerto foi registrado no balancete com os ajustes contábeis necessários.

Quanto às dívidas, o Palmeiras está prestes a quitar o débito com a Crefisa, restando apenas R$ 2,7 milhões a pagar, com previsão de liquidação até dezembro.

Além disso, o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) aprovou, nesta segunda-feira, 3, o orçamento de 2025. A expectativa é de que o clube ultrapasse novamente a marca de R$ 1 bilhão em receitas no próximo ano.

Quais foram as principais fontes de receita do Palmeiras em outubro?

Rendas diversas: R$ 103,5 milhões

Publicidade e patrocínio: R$ 10,8 milhões

Direitos de transmissão: R$ 10,6 milhões

Sócio-torcedor Avanti: R$ 6,2 milhões

Arrecadação social: R$ 5,8 milhões