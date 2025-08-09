Palermo x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

A partida entre Palermo e Manchester City é válida como amistoso internacional de pré-temporada. O confronto será realizado neste sábado, 9 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália.

Este amistoso marca o primeiro jogo de preparação de ambas as equipes para a temporada 2025/26. O Palermo, atualmente na segunda divisão italiana, terminou a última Serie B na oitava colocação, na zona de playoffs para o acesso, mas acabou sendo eliminado pela Juve Stabia.

Já o Manchester City, de Guardiola, vem de uma temporada atípica, conquistando apenas a Supercopa da Inglaterra, e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes pelo Al-Hilal.

Onde assistir ao vivo o jogo Palermo x Manchester City?

A partida será transmitida ao vivo pelo SportyNet (YouTube), às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações de Palermo x Manchester City

Palermo (Técnico: Filippo Inzaghi)

Gomis; Diakite, Bani e Magnani; Buttaro, Gomes e Palumbo, Augello; Gyasi e Brunori; Pohjanpalo.

Manchester City (Técnico: Erik ten Hag)

Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; Bernardo, Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Marmoush.