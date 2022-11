País de Gales x Inglaterra ao vivo na Copa do Mundo: como assistir e horário

País de Gales e Inglaterra se enfrentam neste terça-feira, 29, às 16h, no estádio Al Rayyan, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo B da Copa do Mundo Fifa 2022.

As duas seleções jogam a vida na partida de hoje. Para o País de Gales, só a vitória importa. A Inglaterra pode até empatar para avançar, uma vez que Irã e Estados Unidos se enfrentam.

A Inglaterra tem uma campanha melhor no Mundial. Os inglês venceram na estreia com goleada e empataram sem gols com os Estados Unidos na segunda partida. Já o País de Gales conseguiu um empate heroico com os EUA e perdeu para o Irã com dois gols no final do jogo.

Com mais de 105 confrontos na história entre as seleções, a Inglaterra leva vantagem. Foram 70 vitórias dos ingleses, 21 empates e apenas 14 vitórias do País de Gales. A última vitória dos galeses foi em 1984 em um amistoso. Desde então foram seis vitórias da Inglaterra em seis partidas.

Onde assistir ao vivo País de Gales x Inglaterra

A partida entre País de Gales x Inglaterra, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

