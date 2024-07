Pai e filho são acusados de chantagar família de Schumacher com fotos do ex-piloto após acidente

Na Alemanha, um pai e um filho estão sendo acusados de chantagear a família de Michael Schumacher, exigindo dinheiro para não divulgar fotos recentes do ex-piloto. Ele está afastado do esporte e da mídia desde sofreu um acidente de esqui, em 2013.

Nesta terça-feira, 3, as autoridades alemãs afirmaram ter encontrado fotos privadas da família do heptacampeão mundial de Fórmula 1.

A promotoria da cidade de Wuppertal, onde o processo está em andamento, não forneceu mais detalhes devido ao segredo de Justiça. No entanto, o jornal local "Südkurier" relatou que os suspeitos são pai e filho, de 53 e 30 anos, respectivamente.

De acordo com a publicação, o pai trabalha como segurança em uma casa noturna na cidade de Konstanz. Os suspeitos estariam ameaçando a família Schumacher com a divulgação das imagens obtidas na "dark web", caso não recebessem milhões de euros em troca.

A "dark web" refere-se a uma parte da internet inacessível por navegadores comuns, frequentemente utilizada para compartilhar conteúdo ilegal devido à dificuldade de rastreamento.

O que se sabe sobre Schumacher

O estado de saúde do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher tem sido mantido em sigilo pela família desde um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, em Méribel, na França. O piloto alemão, então com 44 anos, estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra.

Relatos de pessoas próximas sugerem que Schumacher sofreu sequelas neurológicas permanentes após a colisão.

Após quatro meses de tratamento, ele saiu gradualmente do estado de coma. Em junho de 2014, Schumacher foi transferido do hospital de Grenoble, na França, para o hospital de Lausanne, na Suíça. Meses depois, ele foi enviado para sua casa, na comuna de Gland. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", o piloto estava numa cadeira de rodas e com problemas de memória.

Sua esposa, Corinna, e seu círculo familiar não fornecem detalhes sobre seu estado de saúde e não divulgam imagens do ex-piloto desde então.