Osasuna x Atlético de Madrid: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Julian Alvarez, do Atlético de Madrid (Fran Santiago/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de maio de 2026 às 06h01.
Osasuna e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 12, pela La Liga.
O duelo, no Estadio El Sadar, coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela. O Osasuna ocupa a 10ª posição, enquanto o Atlético de Madrid aparece em 4º lugar.
No último domingo, 10, o Barcelona venceu o Real Madrid e se consagrou como o campeão espanhol, mas o campeonato segue rolando para definir as demais posições da tabela.
A partida acontece às 16h30, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 12.
O jogo será transmitido pelo Disney+.
Fernández; V. Rosier, E. Boyomo, A. Catena e J. Galán; J. Moncayola, L. Torró, R. García e A. Oroz; R. Moro e A. Budimir.
Técnico: Alessio Lisci
J. Oblak; Pubill, R. Le Normand, D. Hancko e M. Ruggeri; M. Llorente, Koke, R. Mendoza e T. Almada; A. Sørloth e A. Lookman.
Técnico: Diego Simeone