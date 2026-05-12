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Osasuna x Atlético de Madrid: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Partida acontece nesta terça-feira, 12, pelo campeonato espanhol

Julian Alvarez, do Atlético de Madrid (Fran Santiago/Getty Images)

Julian Alvarez, do Atlético de Madrid (Fran Santiago/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06h01.

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Osasuna e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 12, pela La Liga.

O duelo, no Estadio El Sadar, coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela. O Osasuna ocupa a 10ª posição, enquanto o Atlético de Madrid aparece em 4º lugar.

No último domingo, 10, o Barcelona venceu o Real Madrid e se consagrou como o campeão espanhol, mas o campeonato segue rolando para definir as demais posições da tabela.

Que horas assistir à Osasuna x Atlético de Madrid

A partida acontece às 16h30, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 12.

Onde assistir à Osasuna x Atlético de Madrid

O jogo será transmitido pelo Disney+.

Prováveis escalações

Osasuna

Fernández; V. Rosier, E. Boyomo, A. Catena e J. Galán; J. Moncayola, L. Torró, R. García e A. Oroz; R. Moro e A. Budimir.

Técnico: Alessio Lisci

Atlético de Madrid

J. Oblak; Pubill, R. Le Normand, D. Hancko e M. Ruggeri; M. Llorente, Koke, R. Mendoza e T. Almada; A. Sørloth e A. Lookman.

Técnico: Diego Simeone

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