Opinião: Duílio faz esforço para ser um dos piores presidentes da história do Corinthians

Antes de ser eleito, embora fosse apoiado pela situação, Duílio Monteiro Alves fez promessas disruptivas em relação às últimas gestões do clube. Cabeça arejada, falou em Arena Fazendinha, CT de Base estruturado e Fiel Torcedor mais atrativo. Eleito, seguiu com falas interessantes, apostando em redução de dívida e gestão profissional. Acertou levando o ex-diretor-executivo do Ibope Repucom José Colagrossi para ser superintendente de marketing, comunicação e inovação do Corinthians. Acertou ainda mais levando, já durante seu mandato, o ótimo profissional Sandor Romanelli para comandar a superintendência comercial do clube. Eram altas as expectativas.... até vir a realidade.

A gestão que era para ser focada em eficiência nunca deu sinais consistentes nesse sentido. Gastos descartáveis seguiram ocorrendo. O futebol, que em um clube com o tamanho do Corinthians sempre será caro, seguiu caríssimo. E com poucos resultados esportivos.

Aliás, é justamente no aspecto esportivo, naturalmente mais focado no futebol, que a gestão Duílio se apresenta mambembe.

Sem títulos na gestão Duílio

O futebol masculino segue sem títulos. O feminino, embora ainda vencedor, diminuiu a dianteira em relação à concorrência. Especificamente no masculino, uma aposta bastante enfática em ídolos do passado o que, naturalmente, envelhece o time. De William (já de volta ao futebol inglês) a Romero, o Corinthians é um time cambaleante.

Embora o cotidiano de um clube só seja possível entender vivendo nele, de fora é possível perceber quando há uma linha mestra de planejamento. O Corinthians só sabe dar sinal de que vive à base de tentativa e erro. E é justamente essa sucessão de escolhas erradas que pode resultar em um ano dramático para o torcedor

Um clube de futebol jamais deve ter compromisso com o erro. Se tem convicção de que o rumo está errado, a coragem para mudar é fundamental e deve estar presente. Não ter medo de mudar não significa apagar o erro de suas escolhas prévias. Tem sido muito fácil escolher treinadores, esperar resultados que não chegam, demitir e deixar novas dívidas de contratos não cumpridos. Coragem para mudar não pode ser confundida, jamais, com o descompromisso em tentar acertar baseado em dados, fatos e estratégia.

A chegada de Cuca e a escancarada falta completa de governança e compliance no clube expuseram uma gestão absolutamente perdida. Luxemburgo, embora de outra geração, definitivamente não é um treinador ruim. O problema é a escolha aleatória. Liderar um clube de futebol na base da aleatoriedade é temerário. Corinthians pode até ter sucesso ainda em 2023, mas terá sido muito mais um movimento de sorte que um planejamento com estratégia definida; Ah, e caro, muito caro...