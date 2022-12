Onde joga o zagueiro Bremer? Conheça o jogador titular da seleção contra Camarões

Escalado para o jogo do Brasil contra Camarões, o jogador Bremer chamou a atenção dos torcedores pelo desempenho. Bremer estava no banco de reserva nos dois primeiros jogos.

O camisa 24 - primeiro a vestir o número 24 pela Seleção Brasileira em uma competição oficial - é zagueiro da Juventus, da Itália. Ele também é o convocado por Tite que esteve por menos tempo ao lado da seleção, se comparado aos demais jogadores. No entanto, o zagueiro tem um desempenho interessante e ganhou ainda mais destaque sob o manto verde e amarelo.

Quem é Gleison Bremer?

Do interior da Bahia, na cidade de Itapitanga, Bremer começou a carreira como jogador do Desportivo Brasil. Mais tarde, em 2016, jogou no São Paulo até chegar ao Atlético-MG, time onde o atleta se tornou profissional.

Com pouco mais de 30 partidas disputadas no Atlético-MG, Bremer foi vendido para o time italiano Torino e, de lá, conquistou o título de melhor zagueiro do Campeonato Italiano. Em julho deste ano, Bremer chegou ao Juventus, time no qual atua no momento.

Escalação do Brasil contra Camarões

Escalação do Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Se o Brasil for para as quartas quando será o jogo

Avançando como primeiro colocado do grupo e passando das oitavas, o jogo das quartas de final do Brasil irá acontecer no dia 9 de dezembro às 12h no estádio Cidade da Educação.

Caso a seleção passe em segundo lugar e avance nas oitavas, a partida das quartas de final seria no dia 10 de dezembro às 12h no estádio Al Thumama.

LEIA TAMBÉM: