Onde assistir Sheffield United Manchester City hoje, domingo, 27, pela Premier League; veja horário

Sheffield United e Manchester City se enfrentam neste domingo, 27, às 10h, no estádio Bramall Lane, em Sheffield, Inglaterra. A partida é válida pela Premier League.

Enquanto o City está em 2° colocado no tabela, com 6 pontos, o Sheffield United ainda não garantiu nenhum ponto e está em 15°. Os Blades perderam as duas primeiras partidas para o Crystal Palace e Nottingham Forest. Já o Manchester City ganhou os dois jogos que teve, contra Burnley e Newcastle.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Sheffield United x Manchester City da Premier League hoje

O jogo deste domingo às 10h, entre Sheffield United x Manchester City terá transmissão ao vivo pelo streaming Star+ e, na TV fechada, pelo canal ESPN.

Quais são os próximos jogos do Manchester City?