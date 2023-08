Onde assistir São Paulo x LDU de Quito hoje, quinta-feira, 31, na Copa Sul-Americana; veja horário

O São Paulo e o LDU de Quito se enfrentam nesta quinta-feira, 31, às 19h, no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A partida é válida pela Copa Sul-Americana.

O tricolor paulista é visto como favorito para a partida de volta das quartas de final da Sul-americana, contra a LDU de Quito.

Sob a liderança de Dorival Júnior, o time vai enfrentar o rival em casa, portanto, as expectativas de vitória são grandes, especialmente por parte da torcida. No entanto, o São Paulo foi derrotado no jogo de ida e precisa vencer a partida de hoje para buscar a classificação.

Embora a situação do tricolor não seja desesperadora, o desfecho do confronto com LDU de Quito pode surpreender.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x LDU de Quito da Copa Sul-Americana hoje

O jogo desta quinta-feira às 19h entre São Paulo x LDU de Quito terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

A partida também será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pelo Star+.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?