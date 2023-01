Onde assistir online e de graça o jogo do Corinthians hoje, sábado, 21; veja horário

O Corinthians visita o Inter de Limeira neste sábado, 21, às 18h30, no estádio Major José Levy Sobrinho, em São Paulo. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Após vitória e boa atuação na última rodada, o Timão volta a campo fora de casa. Na vice-liderança do grupo C, o time da capital paulista pode assumir a ponta caso o São Bento não vença sua partida.

Com o início da temporada, a expectativa é que Fernando Lazaro poupe alguns titulares para evitar desgaste e lesões. Fagner, Renato Augusto e Fábio Santos devem começar no banco.

O Inter de Limeira se recuperou após derrota na primeira rodada e venceu o Mirassol. Agora, o time do interior quer surpreender e vencer um dos favoritos ao título paulista.

Escalação do Corinthians

Cássio, Rafael Ramos, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Cantillo, Maycon, Giuliano e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje



O jogo do Campeonato Paulista desta quarta-feira às 18h30 entre Corinthians x Inter de Limeira terá transmissão ao vivo no Premiere, Youtube e Paulistão Play.

Como assistir o jogo do Corinthians online e de graça?

O jogo do Campeonato Paulista deste sábado às 18h30 entre Corinthians x Inter de Limeira terá transmissão ao vivo e de graça no canal do Youtube do Paulistão.

Como baixar o Paulistão Play?

O Paulistão Play está disponível na PlayStore, para Android, na AppStore, para IOS, Você também pode acessar no site e efetuar sua assinatura. O valor é de R$ 29,90 mensais, ou R$ 75,33 pela temporada.