Onde assistir o último jogo de Roger Federer hoje, sexta-feira, 23; veja horário

O suíço Roger Federer fará seu último jogo da carreira nesta sexta-feira, 23, no torneio Laver Cup em Londres. Ele disputará em duplas ao lado do espanhol Rafael Nadal, a partir das 16h30 no horário de Brasília.

Aos 41 anos, Federer vem sofrendo com seguidas lesões e não joga uma partida oficial desde julho de 2021. Sua despedida já pode ser considerada a maior festa da história do tênis. Ao lado de Nadal, eles enfrentarão os americanos Jack Sock e Frances Tiafoe.

Federer encerra a carreira com 20 Grand Slams no currículo, atrás de Novak Djokovic que tem 21. Apesar de estar em terceiro lugar hoje, o tenista suíço foi o primeiro a bater a marca de 20 títulos na história. O recorde antes era de 14, do norte-americano Pete Sampras.

Os jogos começam nesta sexta-feira 23 e vão até domingo 25 de setembro. O torneio será transmitido no Brasil pelo canal fechado ESPN e pelo streaming Star+.

Para quem ainda não é assinante do Star+, é possível fazer o cadastro, que dá direito a sete dias sem cobranças.

O jogo desta sexta-feira às 16h30, entre as duplas Federer/Nadal e Jack Sock/Frances Tiafoe terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e Star+.

