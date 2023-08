Onde assistir o jogo PSG x Lorient hoje, sábado, 12, pelo Campeonato Francês; veja horário

PSG x Lorient se enfrentam neste sábado, 12, às 16h, no estádio Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Francês.

O PSG abre esta temporada em clima de debandada, após a saída de Lionel Messi, e com seus craques Neymar e Mbappé tendo manifestado o desejo de deixar o time. No entanto, o jogo deste sábado será a oportunidade para conferir os reforços do clube parisiense, como Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez, Marc Asensio e Milan Skriniar.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo PSG x Lorient do Campeonato Francês hoje?

O jogo deste sábado, 12, às 16h, entre PSG x Lorient terá transmissão ao vivo no Star+.

Quais são os próximos jogos do PSG?