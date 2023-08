Onde assistir o jogo Grêmio x Fluminense hoje, domingo, 13, pelo Brasileirão; veja horário

Grêmio x Fluminense se enfrentam neste domingo, 13, às 16h, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

Na classificação, os times estão separados por apenas um ponto: os gaúchos tem 30 e estão em sexto colocado, enquanto os cariocas estão na terceira posição, com 31 pontos. Já que o Grêmio estava na Série B em 2022, a última vez que os dois times jogaram um contra o outro foi em novembro de 2021.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio x Fluminense do Brasileirão hoje?

O jogo deste domingo, 13, às 16h, entre Grêmio x Fluminense terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Como assistir o jogo Grêmio x Fluminense online?

A partida será transmitida pela TV Globo e o Premiere, que possuem transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Grêmio ?

16/08 - Flamengo x Grêmio - Copa do Brasil - Semifinal

20/08 - Santos x Grêmio - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Fluminense?