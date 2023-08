Onde assistir o jogo França x Marrocos hoje, terça-feira, 8, pela Copa do Mundo Feminina

França e Marrocos se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 8h, no estádio Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália. A partida é válida pelas oitavas da Copa do Mundo Feminina.

A França iniciou a compatição com menos força do que o esperado, e não passou com tanta facilidade para as oitavas de final. Já Marrocos superou uma goleada na estreia e, com duas vitórias por 1 a 0, a seleção marroquina chega esperançosa às oitavas de final da competição.

Onde assistir o jogo França x Marrocos hoje pela Copa do Mundo Feminina?

O jogo destta terça-feira, 8, às 8h, entre França e Marrocos terá transmissão ao vivo na Cazé TV e Fifa+.

Como assistir o jogo França x Marrocos online?

Você pode assistir a partida online através do Cazé TV e Fifa+.

LEIA TAMBÉM: