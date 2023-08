Onde assistir o jogo Flamengo x Internacional hoje, sábado, 26, pelo Brasileirão; veja horário

Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado, 26, às 18h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo chega para a partida deste sábado na terceira colocação, enquanto o Colorado está do outro lado da tabela: é o 14º, a apenas 3 pontos da Zona de Rebaixamento. A situação do Flamengo também é mais confortável, pois os jogadores do Internacional disputam esta partida entre um jogo e outro das quartas de final da Libertadores.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Internacional do Brasileirão hoje?

O jogo deste sábado, 26, às 18h30, entre Flamengo e Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo x Internacional online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

02/09 - Botafogo x Flamengo - Campeonato Brasileiro

13/09 - Flamengo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Internacional?