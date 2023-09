Onde assistir o jogo do São Paulo x Coritiba hoje, domingo, 3, pelo Brasileirão; veja horário

São Paulo e Coritiba se enfrentam neste domingo, 3, às 20h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

Depois de XX derrotas seguidas, o São Paulo parece perder o timing da onda que, poucos jogos atrás, parecia surfar. Em ritmo de preparação para a final da Copa do Brasil, valendo o primeiro título no campeonato, a equipe de Dorival Júnior fez um jogo frio contra o LDU-Quito, com primeiro tempo zerado. O placar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana terminou em XX a XX para o — e mostrou que o foco do técnico está todo nas Copas.

No Brasileirão, a campanha do Tricolor Paulista anda fraca. Em 11ª posição, o São Paulo não acumulou nenhuma vitória nos últimos cinco jogos (foram três empates e duas derrotas). Agora, contra o Coritiba, o clube tem a chance de se aproximar do G-6.

Do outro lado, o Coritiba precisa garantir a vitória contra os paulistas para escapar da zona de rebaixamento. Em 19ª posição na tabela do Brasileirão, o clube acumula 14 pontos — e perdeu os últimos cinco jogos. Sem o zagueiro Reynaldo, que quebrou o braço no último treino, Jean Pedroso e o novato Thalisson, afastados por problemas médicos, o desfalque fica ainda mais complexo para o Coxa.



Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Coritiba do Brasileirão hoje

O jogo deste domingo, às 20h30, entre São Paulo e Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do São Paulo?