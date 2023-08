Onde assistir o jogo do São Paulo x Botafogo hoje, sábado, 19, pelo Brasileirão; veja horário

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste sábado, 19, às 16h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida 20ª rodada do Brasileirão Série A.

O São Paulo chega à partida em clima de vitória: na última quarta-feira, o tricolor paulista venceu o Corinthians por 2 a 0 no Morumbi e garantiu a vaga na final da Copa do Brasil, quando jogará contra o Flamengo. No Brasileirão, o time de Dorival Júnior precisa subir na tabela: está em nono lugar, e parte em busca do G-4.

O Botafogo, por outro lado, lidera a tabela do Brasileirão, com 47 pontos. Imbatível, o Glorioso está a 16 partidas sem perder e quer ampliar o resultado contra o São Paulo. O clube carioca também figura nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Botafogo do Brasileirão hoje

O jogo deste sábado, 19, às 16h entre São Paulo e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo x Botafogo online?

A partida será transmitida somente pelo Premiere.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

24/8 - LDU Quito x São Paulo - Copa Sul-Americana

27/8 - América-MG x São Paulo - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Botafogo?