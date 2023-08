Onde assistir o jogo do São Paulo hoje, quinta-feira, 10, pelo Copa Sul-Americana veja horário

São Paulo e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 19h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o tricolor paulista terá que fazer esforço para se classificar para a próxima fase do campeonato: cravar uma vitória com pelo menos dois gols de diferença. Se seguir os esforços feitos desde o início do campeonato, o time de Dorival Júnior tem chances de ficar mais próximo da taça.

O San Lorenzo, no entanto, tem a vantagem: se conseguir um simples empate, já estará classificado. Se o São Paulo vencer com a diferença de um gol, a disputa vai para os pênaltis.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x San Lorenzo da Copa Sul-Americana hoje

O jogo desta quinta-feira, 10, às 19h entre São Paulo e San Lorenzo terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

A partida será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pelo Star+.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?