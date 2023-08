Onde assistir o jogo do PSG hoje, sábado, 19, pela Premier League; veja horário

Toulose e PSG se enfrentam neste sábado, 19, às 16h, no Stadium Municipal de Toulouse, na região do Midi-Pyrénées, na França. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Francês.

O PSG entra para essa próxima rodada sem seu antigo camisa 10, Neymar, que agora joga pelo Al-Hilal. No entanto, os franceses terão o retorno do astro Mbappé e saem em busca da primeira vitória no campeonato. O último jogo terminou em empate.

A provável escalação do PSG envolve Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Mbappe, Romas e Asensio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG pelo Campeonato Francês hoje?

O jogo deste sábado, 19, às 16h entre Toulose e PSG terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do PSG online?

A partida será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pela Star+.

Quais são os próximos jogos do PSG ?