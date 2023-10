Onde assistir o jogo do Porto x Barcelona hoje, quarta-feira, 4, pela Champions League

O Barcelona e Porto se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de outubro, às 16h, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal. A partida é válida pela 2º rodada do Grupo H da Champions League.

Escalação do Barcelona

Ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen e Balde; Gundogan, Gavi e Oriol Romeu; Ferrán Torres, João Félix e Robert Lewandowski. Técnico: Xavi.

Escalação do Porto

Diego Costa; Joao Mario, Cardoso, Carmo (Pepe) e Wendell; Eustaquio, Varela, Galeno e Baro; Taremi e Pepê. Técnico: Sérgio Conceição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje?

O jogo desta quarta-feira, às 16h, entre Porto x Barcelona terá transmissão ao vivo na TNT e na HBO Max.

Como assistir online o jogo do Barcelona hoje?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.

Qual é o próximo jogo do Barcelona?

08/10 - Barcelona x Granada - La Liga

Qual é o próximo jogo de Porto?

08/10 - Porto x Portimonense - Primeira Liga