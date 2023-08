Onde assistir o jogo do Palmeiras x Atlético-MG hoje, quarta-feira, 9, pela Libertadores

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 21h30, no estádio Estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Nesta quarta-feira é dia de clássico na Libertadores. O Palmeiras chega às oitavas com mais tranquilidade, posto que precisa somente de um empate para se classificar para as quartas de final. No jogo de ida, no Mineirão, o Verdão venceu por 1 a 0.

Apesar da última derrota, se Galo vencer por um gol de diferença, a decisão será nas penalidades máximas. E se fizer dois tentos de diferença, estará automaticamente classificado.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Atlético-MG da Libertadores hoje

O jogo desta quarta-feira, 9, às 21h30 entre Palmeiras e Atlético terá transmissão ao vivo na TV Globo, Globoplay e Paramount+.

Como assistir o jogo do Palmeiras x Botafogo online?

A partida será transmitida pelo GloboPlay e Paramount+.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?