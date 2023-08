Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje, quarta-feira, 23, pela Libertadores; veja horário

Deportivo Pereira e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 23, às 21h30, no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O Palmeiras chega à partida com sede de avançar para a semifinal. Jogando fora de casa, o time precisa cravar uma vitória com saldo de dois gols para ganhar a vantagem e decidir a disputa em casa. O Verdão já está no país e treinou uma vez para definir quem serão os 11 escalados nesta quarta-feira, em ritmo de recuperação.

No Brasileirão, o Palmeiras soma duas vitórias seguidas e quer manter o saldo positivo para avançar na Libertadores.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Deportivo Pereira x Palmeiras da Libertadores hoje

O jogo quarta-feira, 23, às 21h30, entre Deportivo Pereira e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo, ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Palmeiras online?

A partida será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pela Star+.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?