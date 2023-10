Onde assistir o jogo do Newcastle x PSG hoje, quarta-feira, 4, pela Champions League

O PSG e o New Castle se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de outubro, às 16h, no St. James' Park, em Newcastle, na Inglaterra. A partida é válida pela 2º rodada do Grupo F da Champions League.

Escalação do PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Zaire-Emery; Dembele, Kolo Muani e Mbappe. Técnico: Luís Enrique.

Escalação do New Castle

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje?

O jogo desta quarta-feira, às 16h, entre PSG x New Castle transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo do PSG hoje?

Você pode assistir a partida online pelo HBO Max.

Qual é o próximo jogo do PSG?

08/10 - PSG x Rennes - Ligue 1

Qual é o próximo jogo do New Castle?

08/10 - New Castle x West Ham - Premier League