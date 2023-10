Onde assistir o jogo do Nassaji x Al Hilal hoje, terça-feira, 3, pela Liga dos Campeões da Ásia

Nassaji e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 13h, no Estádio Azadi, em Teerã (Irã). A partida é válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

Líder da Saudi Pro League, a nova casa de Neymar está fazendo história no futebol árabe. O último jogo da equipe terminou em vitória por 2 x 0 diante do Al-Shabab. O time não deve ter muitos problemas com o adversário, mas é a primeira vez na história que Al-Hilal e Nassaji Mazandaran sem enfrentam.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Nassaji x Al Hilal da Liga dos Campeões da Ásia hoje

O jogo deste domingo às 13h entre Nassaji e Al Hilal terá transmissão ao vivo no Star+.

