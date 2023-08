Onde assistir o jogo do Manchester x Sevilla hoje, quarta, 16, pela Supercopa da UEFA; veja horário

O Manchester City e o Sevilla se encaram nesta quarta-feira, 16, às 16h, no estádio Karaiskákis, na Grécia. A partida é válida pela final da Supercopa da UEFA.

Campeão da Champions League, o Manchester City entra em campo como favorito para o competição.

O clube inglês não apenas venceu a Liga dos Campeões, como também é o atual tri-campeões Inglês. O Manchester nunca perdeu para o Sevilla, tanto que nas oportunidades em que o time espanhol encontrou o Manchester em campo acabou derrotado.

As expectativas dos torcedores do Manchester também se aplicam ao elenco do time inglês, que tem demonstrado excelente preparação para qualquer desafio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Sevilla da Supercopa do UEFA hoje

O jogo desta quarta-feira às 16h entre Manchester City e Sevilla terá transmissão ao vivo na TNT, SBT e HBO Max.

Como assistir o jogo do Manchester City online?

A partida será transmitida pelo HBO Max.

Quais são os próximos jogos do Manchester City ?

19/08 - Manchester City x Newcastle - Premier League

27/08 - Manchester City x Sheffield United - Premier League

Quais são os próximos jogos do Sevilla ?