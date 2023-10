Onde assistir o jogo do Manchester United x Galatasaray hoje, terça-feira, 3, pela Champions League

Manchester United e Galatasaray se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 16h, no estádio Old Trafford, na Inglaterra. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo A da Champions League.

Depois da derrota contra o Bayern de Munique por 4 a 3, o Manchester tem muito a recuperar na partida de hoje. Já é a quarta derrota seguida que a equipe enfrenta, tendo um começo ruim na Liga dos Campeões e seguindo da mesma forma na Premier League, quando perdeu por 1 a 0 para o Crystal Palace.

Para a partida contra o Galatasaray, no entanto, além da onda de má sorte, a equipe do técnico Erik ten Hag estará com uma extensa lista de desfalques: Wan-Bissaka, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Malacia, Mainoo e Diallo. Antony.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester United x Galatasaray da Champions League hoje

O jogo desta terça-feira, 3, às 16h entre Manchester United e Galatasaray terá transmissão ao vivo na HBO Max.

