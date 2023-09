Onde assistir o jogo do Los Angeles x Inter Miami hoje, domingo, 3, pelo MLS; veja horário

Los Angeles e Inter Miami se enfrentam neste domingo, 23, às 23h, no DRV PNK Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas 29ª rodada do Major League Soccer (MLS).

O Inter Miami encerrou a semana com mais um resultado frustrante, empatando em 0 a 0 com o Nashville SC, em casa, pela 29ª rodada da MLS. Com esse resultado, o time de Messi ocupa a 12ª colocação na Conferência Leste, com 21 pontos em 20 jogos.

A temporada do Inter Miami tem sido marcada por altos e baixos. O time começou a temporada de forma decepcionante, com apenas um vitória em seus primeiros cinco jogos. A demissão do técnico Phil Neville, que foi substituído por Phil Foden, não surtiu efeito imediato.

Com a chegada de Messi, por outro lado, o clube tem prosperado. Na rodada anterior, o time venceu o NY Red Bulls, por 2 a 0, com gols de Diego Gómez e do argentino.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Los Angeles x Inter Miami da MLS hoje

O jogo deste domingo às 23h entre Los Angeles e Inter Miami terá transmissão ao vivo na AppleTV+.

Como assistir o jogo do Inter Miami online?

A partida será transmitida pela AppleTV+.

Quais são os próximos jogos do Inter Miami ?