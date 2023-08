Onde assistir o jogo do LDU de Quito x São Paulo hoje, quinta-feira, 24, pela Sul-Americana

LDU de Quito e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o “Casa Blanca”, em Quito, no Equador. A partida é válida pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O São Paulo chega à partida com vontade de abrir a as quartas de final na vantagem: no último sábado o tricolor paulista empatou com o Botafogo, líder do Brasileirão, por 0 a 0 no Morumbi. Mas a equipe de Dorival Júnior chega articulada: garantiu a vaga na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, quando venceu o Corinthians por 2 a 0 na semifinal do campeonato. Com Lucas e Rato, o tricolor espera abrir a fase da Sul-Americana bem.

Do outro lado, o A LDU parte em busca do bicampeonato da Sul-Americana. O clube equatoriano levou o título em 2009 e vai fazer de tudo para garanti-lo uma segunda vez em 2023. Há 16 jogos o LDU não perde, desde o dia 22 de abril.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo LDU de Quito x São Paulo da Sul-Americana hoje

O jogo desta quinta-feira, 24, às 19h, entre LDU de Quito e São Paulo terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

A partida será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pela Star+.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?