Onde assistir o jogo da Inglaterra hoje, terça-feira, 12; veja horário

Escócia e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 15h45, no estádio Hampden Park, na Escócia. A partida é um amistoso internacional.

Descansando na atual rodada das Eliminatórias, a Inglaterra busca manter o ritmo no amistoso. A seleção vem em em ótima fase, mas empatou na última rodada contra a Ucrânia

Para o confronto, o técnico Gareth Southgate terá alguns desfalques, como do lateral Alexander-Arnold do Liverpool, Grealish e Stones do City, e Mount e Shaw do United.

Provável escalação da Inglaterra

Pickford; Walker, Maguire, Colwill e Chilwell; Gallagher, Rice e Bellingham; Foden, Rashford e Kane

Onde assistir ao vivo o jogo da Inglaterra hoje?

O jogo desta terça-feira, às 15h45, entre Escócia x Inglaterra terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Star+

Como assistir o amistoso Inglaterra online?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Inglaterra ?

13/10 - Inglaterra x Austrália - Amistoso

