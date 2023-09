Onde assistir o jogo do Espanha hoje, terça-feira, 12; pelas Eliminatórias da Euro; veja horário

Espanha e Chipre se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 15h45, no estádio Nuevos Los Cármenes, em Granada, na Espanha. A partida é um pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Na vice-liderança do grupo A, a Espanha entra em campo buscando terceira vitória na competição. A equipe está na segunda colocação com seis pontos, nove a menos que a líder Escócia, com dois jogos a mais.

A seleção espanhola conta com os desfalques de Marco Asensio, do PSG, e Dani Olmo, do RB Leipzig que foram cortados da equipe. Para o lugar, foram chamados Ferrán Torres e Yeremy Pino.

Provável escalação da Espanha

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde; Fabián Ruiz, Rodri, Gavi; Yamal, Asensio, Nico Williams.

Onde assistir ao vivo o jogo da seleção espanhola hoje?

O jogo desta terça-feira, às 15h45, entre Espanha x Chipre terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Como assistir o amistoso Espanha online?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Espanha ?

12/10 - Espanha x Escócia - Eliminatórias Euro 2024

