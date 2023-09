Onde assistir o jogo do Corinthians x Palmeiras hoje, domingo, 3, pelo Brasileirão; veja horário

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 3, às 16h00, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.

Após se classificar para semifinal da Sul-Americana no meio de semana, o Corinthians retoma suas atenções a competição nacional. O Timão está na 13ª colocação e precisa vencer para fugir cada vez mais da zona da degola.

Do outro lado, o Palmeiras, vive uma boa fase na temporada. A equipe garantiu a vaga na semifinal da Libertadores, após confronto diante do Desportivo Pereira na última quarta-feira.

No histórico do confronto, a vantagem é palmeirense. Em 332 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras venceu 121 contra 112 do Corinthians. No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 1.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h00, entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?

14/09 - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do Palmeiras ?