Onde assistir o jogo do Corinthians hoje, terça-feira, 22, pela Copa Sul-Americana; veja horário

Corinthians e Estudiantes se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 21h30, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Avançando no campeonato, o Corinthians segue em busca de uma vaga na semifinal nesta terça-feira. Depois de eliminar o Newell's Old Boys por 2 a 1 no jogo de ida e 0 a 0 no jogo de volta, o Timão está pronto para arrancar os argentinos da Copa. Apesar das recentes derrotas na Copa do Brasil, o clube de Vanderlei Luxemburgo está em fase de recuperação. No último sábado, 19, o Corinthians empatou com o Cruzeiro por 1 a 1.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Estudiantes da Copa Sul-Americana hoje

O jogo deste domingo às 21h30 entre Corinthians e Estudiantes terá transmissão ao vivo no SBT e ESPN.

Como assistir o jogo do time a online?

A partida será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pelo Star+.

Quais são os próximos jogos do time a ?