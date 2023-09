Onde assistir o jogo do Corinthians hoje, quinta-feira, 14, pelo Brasileirão; veja horário

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 19h, no estádio do Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Após empate com o Palmeiras na última rodada, o Corinthians espera retomar o caminho das vitórias. A equipe não vence a três jogos no Brasileirão e ocupa a 13ª colocação.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não conta com Bruno Méndez e Matías Rojas, que estiveram com as seleções de Uruguai e Paraguai. Outra baixa é do volante Maycon, que cumpre suspensão.

Provável escalação do Corinthians contra o Fortaleza

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, às 19h00, entre Fortaleza e Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?