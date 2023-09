Onde assistir o jogo do Brasil hoje, terça-feira, 12; pelas Eliminatórias; veja horário

A seleção brasileira enfrenta a Peru nesta terça-feira, 12, às 23h, no estádio Nacional de Lima, no Peru. A partida é válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Após vencer a Bolívia na estreia por 5 a 1, os comandados por Fernando Diniz buscam a segunda vitória consecutiva. A partida ficou marcada pelo recorde de Neymar, que fez dois gols e superou Pelé na artilharia da história da seleção.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Para o confronto, Diniz deve repetir a equipe da estreia. No último domingo, 10, o técnico fechou a segunda parte do treino para orientação do trabalho tático.

Do outro lado o Peru, busca com apoio do seu torcedor a primeira vitória nas Eliminatórias. Na estreia, a seleção empatou com o Paraguai fora de casa por 0 a 0.

Provável escalação do Brasil contra a Peru

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Raphinha; Richarlison.

Onde assistir ao vivo o jogo da seleção brasileira hoje?

O jogo desta terça-feira, às 23h, entre Peru x Brasil terá transmissão ao vivo na TV Globo e SporTV.

Como assistir o jogo do Brasil pelas Eliminatórias online?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Brasil ?

12/10 - Brasil x Venezuela - Eliminatórias da Copa 2026

LEIA TAMBÉM: