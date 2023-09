Onde assistir o jogo Botafogo x Flamengo hoje, sábado, 2, pelo Brasileirão; veja horário

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, 2, às 21h, no estádio Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

Pelo Brasileirão, o Botafogo continua o líder e vem de vitória em casa sobre o Bahia, apesar de ter sido eliminado pelo Defensa y Justicia após derrota no meio da semana pela Sul-Americana. Já o Flamengo vem de um empate sem gols com o Internacional no Maracanã, e vive a expectativa da final da Copa do Brasil, após eliminar o Grêmio com duas vitórias nas semifinais.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Flamengo do Brasileirão hoje?

O jogo deste sábado, 2, às 21h, entre Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Botafogo x Flamengo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

13/09 - Flamengo x Athletico PR - Campeonato Brasileiro

17/09 - Flamengo x São Paulo - Copa do Brasil

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?