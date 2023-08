Onde assistir o jogo do Botafogo hoje, quarta-feira, 9, pela Copa Sul-Americana; veja horário

Guaraní-Par e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 19h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.



O Botafogo chega forte à disputa pronto para avançar no campeonato. Depois da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o alvinegro precisa somente de um empate para se classificar para as quartas de final.

O Guaraní, por outro lado, precisa de uma vitória simples para conseguir ir para a próxima etapa.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Guaraní-Par da Copa Sul-Americana hoje

O jogo desta segunda-feira, às 19h entre Guaraní-Par e Botafogo terá transmissão ao vivo na Paramount+.

Como assistir o jogo do Botafogo online?

A partida será transmitida pela Paramount+.

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?