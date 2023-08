Onde assistir o jogo do Barcelona hoje, domingo, 20, pela La Liga; veja horário

Barcelona e Cádiz se enfrentam neste domingo, 20, às 14h30, no estádio Camp Nou, em Barcelona (Espanha). A partida é válida segunda rodada do campeonato espanhol, a La Liga.

Líder do campeonato, o Barcelona chega ao confronto em uma posição confortável na tabela da La Liga. Neste ano, já foram seis jogos do Barça, todos com vitórias, e um saldo de nove gols. Mas a partida desse domingo pode ser decisiva, sobretudo após o empate com o Manchester United: o clube catalão precisa provar vitórias para chegar bem às oitavas de final da Liga Europeia.

No primeiro jogo contra o Cádiz, o Barcelona marcou incríveis 4 a 0. E espera um resultado melhor ou semelhante para o confronto deste domingo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona pela La Liga hoje

O jogo deste domingo, 20, às 14h30 entreBarcelona e Cádiz terá transmissão ao vivo na Star+.

A partida será transmitida pela Star+.

Quais são os próximos jogos do Barcelona ?