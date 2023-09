Onde assistir o jogo do Argentina hoje, terça-feira, 12; pelas Eliminatórias; veja horário

A seleção argentina enfrenta a Bolívia nesta terça-feira, 12, às 17h, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A partida é válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Atual campeã do mundo, a Argentina estreou com vitória diante do Equador por 1 a 0. O craque Lionel Messi fez o gol que garantiu a vitória, porem foi substituído por cansaço no segundo tempo

Para o confronto, o técnico Scaloni deve repetir a equipe da estreia. A dúvida é justamente Lionel Messi, que pode ser poupado por desgaste muscular.

Do outro lado a Bolívia, que foi goleada pela seleção na estreia, busca se reabilitar diante dos argentinos. A equipe é a lanterna da competição, devido ao saldo de gols.

Provável escalação da Argentina contra a Bolívia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Otamendi, Cristian Romero e Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi (Julian Álvarez) e Lautaro Martínez.

Messi joga hoje?

O craque argentino continua com o grupo, porem o técnico Scaloni não garantiu a titularidade, devido a desgaste muscular.

Onde assistir ao vivo o jogo da seleção argentina hoje?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Bolívia x Argentina terá transmissão ao vivo no Youtube. A federação boliviana ainda não definiu as transmissões do jogo em casa da seleção, portanto ainda não está disponível em qual canal assistir.

Como assistir o jogo do Brasil pelas Eliminatórias online?

Você pode assistir a partida online pelo Youtube.

Qual é o próximo jogo do Argentina ?

12/10 - Brasil x Venezuela - Eliminatórias da Copa 2026

